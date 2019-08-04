بالصور.. الفجر الجديد

نشرت خلية الاعلام الامني، الاحد، صورا لعمليات الفجر الجديد التي نفذها جهاز مكافحة الارهاب في مناطق غرب الحويجة والعباسي والرشاد بكركوك. وبحسب بيان الخلية فأن العملية ادت الى قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والاحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والانفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الارهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة. Advertisements

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