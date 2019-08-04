رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع لاعب جديد

2019-08-04 | 13:13
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أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، التعاقد مع الظهير الإسباني جونيور فيربو قادمًا من ريال بيتيس.
ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب الإسباني للجماهير اليوم في مباراة آرسنال على ملعب "كامب نو" ضمن كأس جامبر الودية.
وأشارت تقارير إسبانية إلى أنَّ فيربو انتقل لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة لـ7 ملايين كمتغيرات، بحسب موقع "كورة".
وأشارت تقارير إسبانية إلى أنَّ فيربو انتقل لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو بالإضافة لـ7 ملايين كمتغيرات، بحسب موقع "كورة".
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