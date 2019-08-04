السفير الصيني يؤكد لصالح حرصه على الارتقاء بحجم التبادل بمجالات النفط وسكك الحديد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك مع الصين في المجالات كافة، فيما اشار السفير الصيني تشانغ تاو حرص بلاده على الارتقاء بحجم التبادل بمجالات النفط وسكك الحديد.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تشانغ تاو".

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وأكد صالح "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين"، مشيراً إلى "ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين".

من جانبه، جدد السفير تشانغ تاو حرص بلاده "على الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في مجالات النفط والطاقة وسكك الحديد"، مؤكداً "دعم حكومته للعراق لتحقيق أهدافه بالتنمية والتطور".