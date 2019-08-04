عضو بالأمن النيابية: أغلب الهاربين من مركز شرطة القناة تجّار مخدرات

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قضية هروب عدد من السجناء من مركز شرطة القناة في بغداد هي مسالة كبيرة وموقف امني صعب على الاجهزة الامنية والحكومة والبرلمان وخاصة لجنة الامن والدفاع البرلمانية على حد سواء"، مبينا ان "التحقيق في هذا الخرق هو امر مهم وضروري ومبدأ العقاب والثواب هو شئ لابد منه لمحاسبة المقصر ومكافئة الملتزم بعمله".واضاف عليوي، ان "اغلب الهاربين هم من متاجري المخدرات في تلك المناطق، مايجعلنا امام ضرورة كبيرة للتحقيق بتعمق ومعرفة اسباب وطريقة هروب هؤلاء ومعاقبة من يقف وراء هذا الخرق باقسى العقوبات"، لافتا الى اننا "نشد على قرار وزير الداخلية باقالة عدد من المقصرين وخاصة قائد شرطة بغداد على اعتبار ان هذا الاجراء هو رادع قوي لكل من يتهاون بعمله وواجباته".

واكد عليوي، على "اهمية ان يشمل التحقيق مدير مديرية مكافحة المخدرات، على اعتبار ان اغلب الهاربين هم من المتاجرين بالمخدرات".



وكان قائد شرطة بغداد المقال اللواء الركن علي الغريري اكد، اليوم الاحد، ان السجناء الهاربين من سجن القناة بالعاصمة، هم متعاطو مخدرات وليسوا تجارا.

يذكر أن وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر، امس السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.