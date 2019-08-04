استقالة جماعية لأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم

رياضة 2019-08-04 | 12:50 1,637 مشاهدة أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تقديم استقالة جماعية، على خلفية "الإخفاقات المتكررة" للمنتخب السوري. وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد بتاريخ يوم الأحد الموافق 4/ آب/ 2019 على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان".



وأوضح، أن "رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة، سيعقد مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 4 آب 2019 في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم".



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