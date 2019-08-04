أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، إيقاف عملية لتهريب سعات الإنترنت تتسبب بهدر مليار دينار ونصف المليار من المال العام شهرياً في محافظة ديالى، مشيرةً إلى ضبط المتهمين الضالعين بالتهريب والأجهزة والمعدات المستخدمة.
وأكدت الدائرة، أن "المتهمين كانا يديران برجاً يستخدم لتهريب سعات الانترنت بشكل غير قانوني"، لافتة إلى "ضبطها الأجهزة وقطع خطوط التهريب، فضلا عن ضبط (9) وصلات مايكروية ومعدات وأدوات كانت تستخدم في عمليات التهريب داخل المحافظة بواقع (واحد لمدة)".
وأضافت، أن "قيمة الهدر بالمال العام الناتج عن تهريب السعات تقدر بـ ( 1,500,000,000) مليار دينار شهرياً"، مشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها خلال العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختص بقضايا النزاهة الذي قرر توقيفهما استنادا لأحكام المادة (361) من قانون العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة توقف عملية تهريبٍ لسعات الإنترنت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً بديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.