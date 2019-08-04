النزاهة توقف عملية تهريبٍ لسعات الإنترنت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً بديالى

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ديالى تمكن، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ومديرية اتصالات المحافظة والأجهزة الأمنية فيها، من ضبط عمليات بث لسعات الإنترنت مخالفة للقانون في قضاء خانقين"، مبينة أن "العملية أسفرت عن ضبط متهمين اثنين؛ لضلوعهما في عملية التهريب".وأكدت الدائرة، أن "المتهمين كانا يديران برجاً يستخدم لتهريب سعات الانترنت بشكل غير قانوني"، لافتة إلى "ضبطها الأجهزة وقطع خطوط التهريب، فضلا عن ضبط (9) وصلات مايكروية ومعدات وأدوات كانت تستخدم في عمليات التهريب داخل المحافظة بواقع (واحد لمدة)".

وأضافت، أن "قيمة الهدر بالمال العام الناتج عن تهريب السعات تقدر بـ ( 1,500,000,000) مليار دينار شهرياً"، مشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات الجرمية التي تم ضبطها خلال العملية، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختص بقضايا النزاهة الذي قرر توقيفهما استنادا لأحكام المادة (361) من قانون العقوبات".