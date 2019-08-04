عمليات بغداد: تسليم متهم هارب من سجن القناة من قبل ذويه

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن تسليم متهم هارب من سجن القناة من قبل ذويه.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في بادرة تنم عن الشعور بالمسؤولية الوطنية، والحس الأمني، تسلم مركز شرطة القناة أحد المتهمين الهاربين من سجن القناة يوم أمس".
واضاف ان "ذوي المتهم اقدموا على تسليم ابنهم الهارب إلى مسؤولي المركز، لينال جزاءه وفق القانون".
وكشف مصدر في الشرطة، امسالسبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، لافتا الى ان الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام، فيما اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال اثنين من الهاربين.
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