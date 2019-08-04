حريق داخل مبنى وزارة النفط الإيرانية

وأضافت، أن "فرق الإطفاء أخلت المبنى من الموظفين، وأن أسباب اشتعال النيران لم تعرف حتى، لكن من المتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران هو ماس كهربائي".

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن الوزير بيجن زنغنة، لم يكن موجودا في مبنى الوزارة عند اشتعال النيران، بحسب "سبوتنك".

