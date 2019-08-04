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حريق داخل مبنى وزارة النفط الإيرانية

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أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، الأحد، نقلاً عن مسؤول في العلاقات العامة بوزارة النفط بأن النيران اشتعلت في مكتب وزير النفط الذي يقع في الطابق الرابع في مبنى وزارة النفط.
وأضافت، أن "فرق الإطفاء أخلت المبنى من الموظفين، وأن أسباب اشتعال النيران لم تعرف حتى، لكن من المتوقع أن يكون سبب اشتعال النيران هو ماس كهربائي".

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن الوزير بيجن زنغنة، لم يكن موجودا في مبنى الوزارة عند اشتعال النيران، بحسب "سبوتنك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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