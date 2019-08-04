رسمياً.. الاسماعيلي المصري يضم همام طارق ويصفه بـ'ميسي العرب'

2019-08-04 | 08:28
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أعلن نادي الاسماعيلي المصري، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني همام طارق لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم المقبل 2019/ 2020.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "بلاد الرافدين لطالما أنجبت العديد من النجوم العراقيين ممن كانت لهم بصفة على الساحة الرياضية، ويأتى فى مقدمتهم همام طارق الوافد الجديد للدراويش".
وبين أن "الإسماعيلى، اتم التعاقد بصفة رسمية مع العراقى الموهوب صاحب الــ23 عاماً والذى يجيد اللعب فى مركزي صانع الألعاب والجناح أملاً فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش".
ونشر النادي مسيرة اللاعب الكروية وكتب عليها: نبذه عن اللاعب الملقب بـ"ميسي العرب".
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