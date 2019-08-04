خلية الصقور: زرعنا عناصر داخل داعش والتنظيم نقل بعض افراده لهذا المكان

ﻛﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ أﺑــﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي، ﻋﻦ اﺧﺘﺮاق اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮط وﺟﺪران ﺗﻨﻈﻴﻢ "داﻋﺶ" واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة من ابو بكر البغدادي، فيما اشار الى ان التنظيم وسع ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن البصري قوله ان "خلية الصقور تمكنت من اﺧﺘﺮاق ﺨﻄﻮط وﺟﺪران ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ واﻟﻔﺘﻚ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﻴﺎداﺗﻪ المقربة ﻣﻦ زﻋﻴﻤﻪ اﻹرﻫﺎﺑﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ الملقب ﺑـ ابو بكر اﻟﺒﻐﺪادي، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺸﺮذﻣﻪ"، مبينا ان "التنظيم المصنف ﺑﺎﻷﺷﺮس عالميا ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﻄﺮ ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﴼ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻞ والمشاركة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗﻮﻧﺲ، والموصل ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ".

واضاف ان "ﺧﻄﺮﻫﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ وﻣﺎزال ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﺑﺸﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻔﺠﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ"، مشيرا الى ان "داعش ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ أﻓــﺮاده ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻰ دوﻟﺔ اﻟﺴﻮدان ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺸﻴﺮ وﺗﺠﻨﻴﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮق وﻏــﺮب إﻳﺮان ودول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ".

وتوقع "انتقالهم اﻟــﻰ المناطق المستهدفة ﻻﺣﻘﴼ".

وﺑﺸﺄن ﺣــﺮب اﻻﺧــﺘــﺮاق بالمعلومات وزرع اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ بين ﺻﻔﻮف "داﻋﺶ"، اكد رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر"ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﻋﻤﻼء وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ المحيط اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﺟﺪران داﻋــﺶ وﻗﻴﺎداﺗﻪ وﺧﻼﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ المنتشرين ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻷرض".

وكشف رﺋــﻴــﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟــﺼــﻘــﻮر ﻋــﻦ أﺳــﻤــﺎء أﺑــﺮز الارهابيين اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﺘﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ الماضية، وﻫﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

1-ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺆول ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ داﻋﺶ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺒﻐﺪادي اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻲ حسين ﺳﺠﺎد اﻟﺤﺴﻨﺎوي (أﺑﻮ ﺻﻔﻴﺔ).

2- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺒﻐﺪادي أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.

3- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ المسؤول اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻼ ﺣﻤﻴﺪي اﻟﺠﻐﻴﻔﻲ.

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4- ﻣــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ وزﻳــــﺮ اﻟــﺤــﺮب ﻟــﺪاﻋــﺶ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ (أﺑﻮ إﺳﻼم اﻟﻜﺮدي).

5- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﻣﻴﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮب وأﺑﺮز ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﻬﺪاوي (أﺑﻮ ﻃﺎرق).

6- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ واﻟﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻧﺎﺋﺒﻪ؛ ﻗﺘﻼ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺒﻐﺪادي ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ 2018.

7- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺴﺆول اﻟﻠﺠﻨﺔ المفوضة ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻔﺮي، ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

8- ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ واﻟﻲ اﻟﻔﺮات ﻣﺮوان إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻃﻪ اﻟﻌﺰاوي (أﺑﻮ أﻧﺲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ).

9- ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣــﺴــﺆول اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟــﺸــﺮﻋــﻲ أﺑــﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺳﻌﻮدي اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺳﺔ ﺑﺴﻮرﻳﺎ.

10-ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﻧـــﺎﻗـــﻞ ﺑـــﺮﻳـــﺪ اﻟـــﺒـــﻐـــﺪادي (أﺑـــــﻮ ﺻــﺒــﺎح اﻟﻌﺰاوي).