الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني".

وأضاف أنه "بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجد فيه".

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يذكر ان هيئة التقاعد العامة اعلنت، في 19 ايار 2019، عن موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين.