استقالة رئيس الحكومة الموريتانية من منصبه

قدم رئيس الحكومة الموريتانية محمد سالم ولد البشير، السبت، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الغزاوني.
وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية، ان "البشير قدّم، اليوم، استقالة الحكومة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزاوني".
وأضافت أن "قرار ولد البشير جاء في ختام لقاء جمعه مع الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي مساء اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه الموريتانيون إعلان ولد الغزواني عن أول وزير توكل إليه مهمة تشكيل الحكومة".
وأضافت أن "قرار ولد البشير جاء في ختام لقاء جمعه مع الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي مساء اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه الموريتانيون إعلان ولد الغزواني عن أول وزير توكل إليه مهمة تشكيل الحكومة".
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