استقالة رئيس الحكومة الموريتانية من منصبه

وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية، ان "البشير قدّم، اليوم، استقالة الحكومة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزاوني".

وأضافت أن "قرار ولد البشير جاء في ختام لقاء جمعه مع الرئيس ولد الغزواني في القصر الرئاسي مساء اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه الموريتانيون إعلان ولد الغزواني عن أول وزير توكل إليه مهمة تشكيل الحكومة".

