وزير الداخلية يقيل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية امر اليوم، بإقالة قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم مركز باب الشيخ، وتشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء وليد علي بشأن قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد".واضاف المصدر، أنه "تم تشكيل عدة فرق للبحث والتحري عن الهاربين وتكثيف الاجراءات الاستخبارية"، لافتا الى ان "القوات الامنية مستمرة بحملتها لاعتقال الموقوفين، بعد ان تمكنت من اعتقال ثلاثة منهم".

وكشف مصدر في الشرطة، في وقت سابق من اليوم السبت، تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز شرطة القناة شرقي بغداد، لافتا الى ان الهاربين استغلوا فترة تقديم الطعام، فيما اشار الى ان هؤلاء هربوا بملابسهم الداخلية.

