علاء عباس يضع حداً للجدل ويجدد تعاقده مع الزوراء بشكل رسمي

عباس كان قد اثير الجدل حول مستقبله، حيث ارتبط بالانتقال الى اندية قطرية وسعودية في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الناطق الرسمي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "المهاجم علاء عباس، جدد عقده رسمياً لتمثيل النادي في الموسم المقبل".



واوضح أن "اللاعب كحال زملائه، وقع على عقده الجديد في فندق البارون بمحافظة كربلاء، حيث مقر لاعبي المنتخب الوطني".

وقدم عباس، مستويات كبيرة مع النوارس في الموسم الماضي واستطاع ان يسجل 6 اهداف في 6 مباريات بدوري ابطال آسيا.

