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2019-08-03 | 18:27
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اعلن نادي الزوراء، تجديد عقد مهاجمه علاء عباس، لامثيل النوارس في الموسم المقبل 2019/ 2020.
وقال الناطق الرسمي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "المهاجم علاء عباس، جدد عقده رسمياً لتمثيل النادي في الموسم المقبل".
واوضح أن "اللاعب كحال زملائه، وقع على عقده الجديد في فندق البارون بمحافظة كربلاء، حيث مقر لاعبي المنتخب الوطني".
وقدم عباس، مستويات كبيرة مع النوارس في الموسم الماضي واستطاع ان يسجل 6 اهداف في 6 مباريات بدوري ابطال آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء عباس يضع حداً للجدل ويجدد تعاقده مع الزوراء بشكل رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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