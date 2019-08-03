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علاء عباس يضع حداً للجدل ويجدد تعاقده مع الزوراء بشكل رسمي

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2019-08-03 | 18:27

علاء عباس يضع حداً للجدل ويجدد تعاقده مع الزوراء بشكل رسمي

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اعلن نادي الزوراء، تجديد عقد مهاجمه علاء عباس، لامثيل النوارس في الموسم المقبل 2019/ 2020.
عباس كان قد اثير الجدل حول مستقبله، حيث ارتبط بالانتقال الى اندية قطرية وسعودية في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الناطق الرسمي باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "المهاجم علاء عباس، جدد عقده رسمياً لتمثيل النادي في الموسم المقبل".


واوضح أن "اللاعب كحال زملائه، وقع على عقده الجديد في فندق البارون بمحافظة كربلاء، حيث مقر لاعبي المنتخب الوطني".

وقدم عباس، مستويات كبيرة مع النوارس في الموسم الماضي واستطاع ان يسجل 6 اهداف في 6 مباريات بدوري ابطال آسيا.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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