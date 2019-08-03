الصدر: نمنع مباشرة العمل في مرقد الشهيد الاول من اي جهة حكومية او اهلية

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بمنع مباشرة العمل في مرقد الشهيد الصدر الأول، من أي جهة حكومية. وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إنه "يمنع مباشرة العمل في مرقد (السيد الشهيد الأول) من أي جهة حكومية كانت من داخل العراق وخارجه، فنحن آل الصدر لا نشيّد قبورنا بأموال عامة وعلى حساب الفقراء".



ودعا الصدر، الجهات الأمنية التابعة للمرقد إلى "منع العمل بأي صورة كانت، وإلا كان لنا تصرف آخر".

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