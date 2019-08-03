نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن نشر "نشاط شخصي" للوزير محمد هاشم العاني على موقعها الرسمي.
وأضافت، أنه "بإمكان أي صحفي أو وسيلة إعلامية الإطلاع على الموقع الرسمي للوزارة والتأكد من عدم صحة تلك الأخبار التي تهدف لتشويه سمعة الوزارة وإدخالها في سجالات تبعدها عن دورها الخدمي".
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والأمانة الصحفية في نشر الأخبار، والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها"، مؤكدةً "الاستعداد التام للتعاون مع كل وسائل الاعلام بهدف ايضاح الحقائق وايصال المعلومات بشكل صحيح للرأي العام".
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة: لم ننشر أي نشاط شخصي للوزير على موقعنا الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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