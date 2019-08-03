التجارة: لم ننشر أي نشاط شخصي للوزير على موقعنا الرسمي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن نشر نشاط شخصي للوزير على موقعنا الرسمي"، مضيفة: "هنا نود أن ننفي جملة وتفصيلا هذه الأنباء المفبركة، ونؤكد أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الموقع مخصص لنشاطات الوزارة الرسمية".وأضافت، أنه "بإمكان أي صحفي أو وسيلة إعلامية الإطلاع على الموقع الرسمي للوزارة والتأكد من عدم صحة تلك الأخبار التي تهدف لتشويه سمعة الوزارة وإدخالها في سجالات تبعدها عن دورها الخدمي".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والأمانة الصحفية في نشر الأخبار، والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها"، مؤكدةً "الاستعداد التام للتعاون مع كل وسائل الاعلام بهدف ايضاح الحقائق وايصال المعلومات بشكل صحيح للرأي العام".