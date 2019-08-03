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كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض فرات التميمي، السبت، عن وثيقة تشير الى تعيين وزير الدفاع نجاح الشمري لشقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري بالوزارة، اضافة الى معلومات عن تعيين وزير الموارد المائية لابناء شقيقه بالوزارة، داعيا رئيس الوزراء لفتح تحقيق بذلك.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، "لدينا معلومات مؤكدة بالوثائق عن قيام وزير الدفاع بتعيين شقيقه مديرا لدائرة الاسكان العسكري في وزارة الدفاع"، مبينا ان "هنالك معلومات اخرى عن تعيين وزير الموارد المائية ابناء شقيقه في الوزارة ايضا".
واضاف التميمي ان "ذلك وما سبقها من معلومات حول تعينات اصدرها وزير الصناعة هي قضايا ينبغي الوقوف عليها بشكل جدي وعدم تركها تمر مرور الكرام كي لاتتحول الوزارات الى ضيعات"، داعيا رئيس الوزراء "لفتح تحقيق بهكذا معلومات لانها لاتبشر بخير".
وحذر التميمي من "تحول الوزارات الى ضيعات عائلية في مخالفة صريحة واستغلال للمنصب"، لافتا الى انها "مخالفة للوعود بالتغيير التي وعد بها رئيس الحكومة خلال تسنمه للمنصب".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: وزيرا الدفاع والموارد المائية عينا اقاربهما بوزارتيهما وندعو عبد المهدي للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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