نائب: أكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود لدى الأجهزة الحكومية

رأى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، ان بدء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بملف مكافحة الفساد من مجلس النواب بأنه "خطأً" ستراتيجياً سيكلفه كثيرا، كاشفا عن وجود اكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود حاليا لدى الاجهزة الحكومية الرقابية.
وأضاف المسعودي، أن "الخطأ الذي وقع به رئيس الحكومة الحالية في التعامل مع هذا الملف هو البدء من مجلس النواب وهو خطأ ستراتيجي سوف يكلفه كثيرا، وكان الاجدر به المبادرة على الوزراء السابقين والبعض من السياسيين الذين لديهم يد طولى في ملف الفساد بدل البدء بالحلقة الاقوى وهي مجلس النواب".
ولفت المسعودي، الى أن "هناك اكثر من ستة الاف و500 ملف فساد موجودة لدى الاجهزة الحكومية الرقابية يتم التعامل معها وفق الاطر القانونية، كما ان رئيس الحكومة سبق له وان اشار في تقريره لوجود 42 ملف فساد كبيرة جدا كلفت الحكومة العراقية مابين 250-300 مليار دولار بالتالي فكان الاجدر بعبد المهدي البدء بالحلقات السابقة ومن ثم التحول الى مجلس النواب"، مشددا على ، أن "استهداف سمعة مجلس النواب من خلال التلويح بوجود نواب عليهم ملفات فساد هو خطوة غير سليمة".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين 22 تموز 2019، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
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