برلمان كردستان يقرر اعتبار 3 آب عام 2014 يوم 'إبادة جماعية' بحق الأيزيديين

صوت برلمان إقليم كردستان، السبت، على اعتبار الثالث من آب عام 2014 يوم "إبادة جماعية" بحق الأيزيديين. وقال مراسلنا، إن 87 عضواً من أصل 111 في برلمان إقليم كردستان صوتوا على اعتبار الثالث من شهر آب من كل عام يوما لذكرى "الإبادة الجماعية" بحق الايزيديين.

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