وزير الدفاع يجيب على سؤال بشأن الفلاحي: لا يوجد لدينا قائد خائن

وقال الشمري في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي وحضرته الخليج 365: "زرنا القطاعات في المدينة وزرنا الحشد، وناقشنا موضوع الإسكان للجيش وموضوع توزيع قطع أراضٍ للشهداء وموضوع ذهاب وعودة الحجاج".وأضاف الشمري، أنه ناقش أيضاً: "استقبال بطولة غرب اسيا والجهد الأمني من الداخلية والدفاع، وكذلك الاستعداد لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأكد الشمري، أن "مهمتنا إعادة الجيش العراقي إلى مهماته، وجادون في محاربة الفساد ولن نتهاون بالقضاء عليه"، مشيراً إلى أن "غايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به".

ورداً على سؤال بشأن التحقيق مع قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بخصوص التهم المنسوبة اليه، قال الشمري إن "هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش".



وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن، الاثنين (22 تموز 2019)، أن اللواء الركن محمود الفلاحي تم تبرئته من التهم المنسوبة له بالتخابر، مشيراً إلى نقل الفلاحي إلى مكان آخر واستبداله بقائد جديد لعمليات الأنبار.