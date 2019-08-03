أكد وزير الدفاع نجاح الشمري، السبت، انتهاء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بـ"التخابر"، مشيراً إلى عدم وجود "قائد خائن" في الجيش.
وأضاف الشمري، أنه ناقش أيضاً: "استقبال بطولة غرب اسيا والجهد الأمني من الداخلية والدفاع، وكذلك الاستعداد لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".
وأكد الشمري، أن "مهمتنا إعادة الجيش العراقي إلى مهماته، وجادون في محاربة الفساد ولن نتهاون بالقضاء عليه"، مشيراً إلى أن "غايتنا مراعاة الجندي والاهتمام به".
ورداً على سؤال بشأن التحقيق مع قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بخصوص التهم المنسوبة اليه، قال الشمري إن "هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش".
وكان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أعلن، الاثنين (22 تموز 2019)، أن اللواء الركن محمود الفلاحي تم تبرئته من التهم المنسوبة له بالتخابر، مشيراً إلى نقل الفلاحي إلى مكان آخر واستبداله بقائد جديد لعمليات الأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يجيب على سؤال بشأن الفلاحي: لا يوجد لدينا قائد خائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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