اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية في السودان

المجلس أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، السبت، التوصل لاتفاق نهائي بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير"، بشأن الوثيقة الدستورية. وقال ولد لبات في تصريحات صحفية، عقب اجتماع التفاوض "إن الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، مبيناً أن الطرفين يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.



وأكد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن "قوى الحرية والتغيير" في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (لسونا) أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.

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