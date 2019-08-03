بالفيديو.. فتاة تثير رعب كاظم الساهر في لبنان

أطل المطرب العراقي كاظم الساهر، أمام جمهوره في حفل غنائي بلبنان الذي لعب بأحرف اسمه وأطلق عليه (كاظم الساحر).

ووسط سحر المكان الجبلي ونسمات قصر بيت الدين الشهابي، عج المسرح بالجمهور وانتشر الحضور على أسطح المنازل القريبة وشرفاتها، وفقا لرويترز.

وشكلت الحفلة تظاهرة فنية شعبية راقصة امتدت من المسرح إلى الشوارع المؤدية للمهرجان ودخلت بيوتا وصلت إليها الأصداء والأضواء.

وجاء هذا الحفل ضمن 3 حفلات متتالية بمناسبة مرور 20 عاما على صعود الساهر سنويا إلى هذا المهرجان الصيفي البارز.

وبدأ الحفل مع الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، عزفا على آلة البيانو، ترافقه أوركسترا من 100 عازف بين الفلهارمونية اللبنانية والأوركسترا العراقية بالإضافة إلى عشرين من الكورس الغنائي.

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وخلال الحفل اعتلت فتاة المسرح، وحاول طاقم الحراسة منعها لكنه رفض وأصر على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق وقال لها "أرعبتيني".

وقالت رئيسة المهرجان نورا جنبلاط، لرويترز "إنها من أجمل الليالي التي قدمها كاظم الساهر في بيت الدين على مدى 20 عاما متواصلة".

وأضافت "كانت ليلة سحرية خاصة مع الأوركسترا الكبيرة المؤلفة من 100 عازف بين الأوركسترا العراقية والفلهارمونية وبين عشرين صوتا من الكورال، وهذا يعني أن الصوت يكون سيمفونيا مضخما مع وجود توزيع من قبل ميشال فاضل".

واستكملت قائلة "فعلا كانت ليلة لا تنسى مع أكثر من 4000 شخص في ظل تناغم كامل مع بلدة بيت الدين وجمهورها الممتد بساحاتها وعلى أسطح أبنيتها".