'ميمي' يدعو الجماهير العراقية لحضور مباراته الرسمية الأولى مع الدحيل

2019-08-03 | 08:49
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دعا نجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي "ميمي"، الجماهير العراقية المتواجدة في العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مباراته الرسمية الأولى مع الدحيل يوم الثلاثاء المقبل.
وتابع: "انتظر الجمهور الذي يدعم مهند علي وادعو الجماهير العراقية إلى التواجد في استاد الجنوب خاصة المتواجدين في الدوحة وأتمنى أن تكون بداية خير لي مع الفريق".
يذكر أن "ميمي" انتقل إلى صفوف الدحيل قادماً من نادي الشرطة خلال شهر تموز الماضي.
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