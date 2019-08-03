'ميمي' يدعو الجماهير العراقية لحضور مباراته الرسمية الأولى مع الدحيل

وظهر "ميمي" في مقطع فيديو نشره نادي الدحيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "الكل يعرف أن أول مباراة رسمية مع الدحيل ستكون يوم الثلاثاء المقبل أمام السد في دوري أبطال آسيا".

وتابع: "انتظر الجمهور الذي يدعم مهند علي وادعو الجماهير العراقية إلى التواجد في استاد الجنوب خاصة المتواجدين في الدوحة وأتمنى أن تكون بداية خير لي مع الفريق".



يذكر أن "ميمي" انتقل إلى صفوف الدحيل قادماً من نادي الشرطة خلال شهر تموز الماضي.