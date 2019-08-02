المنتخب الوطني يهزم فلسطين وينفرد بصدارة مجموعته في غرب آسيا

2019-08-02 | 20:22
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حقق المنتخب الوطني لكرة القدم، فوزه الثاني على التوالي في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بتغلبه على فلسطين 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي، اليوم الجمعة.
واستطاع الفلسطيني اسلام البطران ان يفتتح اهداف اللقاء في الدقيقة 3، ثم عدل مهند عبد الرحيم النتيجة لاسود الرافدين في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني محاولاته لتسجيل الهدف الثاني ونجح بذلك بالفعل في الدقيقة 83 عن طريق حسين علي من علامة الجزاء.
الفوز اوصل المنتخب الوطني الى النقطة السادسة منفرداً في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد فلسطين عند التقطة 3 في وصافة الترتيب.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني محاولاته لتسجيل الهدف الثاني ونجح بذلك بالفعل في الدقيقة 83 عن طريق حسين علي من علامة الجزاء.
الفوز اوصل المنتخب الوطني الى النقطة السادسة منفرداً في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد فلسطين عند التقطة 3 في وصافة الترتيب.
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