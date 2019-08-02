بعد إغلاقها لساعات.. إعادة افتتاح محطة السكك الحديدية في فرانكفورت الألمانية

وكانت تقارير إخبارية ألمانية، قد أفادت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن السلطات علقت حركة القطارات في فرانكفورت، جنوب غربي ألمانيا.

وأكدت الشرطة الألمانية في تغريدة على "تويتر" أنها تنتشر بكثافة قرب محطة القطارات الرئيسية بفرانكفورت، داعية المواطنين للابتعاد عنها، وفق ما أوردت "رويترز".



وأشارت إلى أن "العملية الأمنية في محطة القطارات الرئيسية متعلقة بعملية سطو على بنك في المدينة"، موضحة "أنها تلاحق اثنين من المشتبه بهما على الأقل".