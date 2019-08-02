شرطة بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن المولدات الاهلية المخالفة للتسعيرة

دعت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، المواطنين الى الابلاغ عن المولدات الاهلية المخالفة للتسعيرة المعتمدة.

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "لمتابعة المولدات المخالفة للتسعيرة وضمن الضوابط القانونية وحسب التعليمات الصادرة من مجلس محافظة بغداد، بإمكان المواطنين تقديم شكوى رسمية في مراكز الشرطة للإبلاغ عن المولدات المخالفة للتسعيرة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وأصدر مجلس محافظة بغداد، في (26 نيسان 2019) امرا اداريا حدد من خلاله سعر أمبير الكهرباء من المولدات الأهلية للأشهر الخمسة المقبلة، فيما اوضح أن التجهيز يكون بواقع 12 ساعة يوميا بسعر سبعة آلاف دينار للأمبير.