دعت قيادة شرطة بغداد، الجمعة، المواطنين الى الابلاغ عن المولدات الاهلية المخالفة للتسعيرة المعتمدة.
وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "لمتابعة المولدات المخالفة للتسعيرة وضمن الضوابط القانونية وحسب التعليمات الصادرة من مجلس محافظة بغداد، بإمكان المواطنين تقديم شكوى رسمية في مراكز الشرطة للإبلاغ عن المولدات المخالفة للتسعيرة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأصدر مجلس محافظة بغداد، في (26 نيسان 2019) امرا اداريا حدد من خلاله سعر أمبير الكهرباء من المولدات الأهلية للأشهر الخمسة المقبلة، فيما اوضح أن التجهيز يكون بواقع 12 ساعة يوميا بسعر سبعة آلاف دينار للأمبير.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن المولدات الاهلية المخالفة للتسعيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.