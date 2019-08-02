الإمارات تعلن اتفاقا مع السعودية بشأن 'مرحلة جديدة في اليمن'

ونفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، وجود أي خلافات بين الإمارات والسعودية حول الحرب في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "إعادة الانتشار في الحديدة، ليست إلا حصيلة حوار موسع في التحالف".



وتحدث قرقاش عن الاتفاق مع السعودية قائلا "اتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن".

وأشار الوزير الإماراتي إلى مقال نشره الكاتب الصحفي السعودي، عبد الرحمن الراشد في صحيفة "الشرق الأوسط" حول ما وصفه بـ"محاولات قطر" شق صف "التحالف السعودي الإماراتي".

وقال الراشد في مقاله إن "قطر تحاول تفكيك الجبهات المعادية لها، فبدأت باستهداف مصر، وتشكيك السعوديين في الموقف المصري، ثم التفت الإعلام القطري إلى أبوظبي وركز على إحداث الوقيعة بينها وبين الرياض، بتضخيم الأخبار بل واختلاق القصص. شككت في نياتها في اليمن، واستخدمت أفراداً يمنيين يكتبون تعليقات معادية لأبوظبي كأنها صادرة عن توجيه سعودي، والعكس".



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يأتي ذلك بعد تقارير عن تقليص عدد القوات الإماراتية في أجزاء من اليمن. وكان مسؤول إماراتي كشف للمرة الأولى، سر سحب قوات الإمارات العربية المتحدة من اليمن، وعن الوجهة الجديدة التي ستسلكها تلك القوات.

وقال مسؤول إماراتي رفيع، لصحيفة "البيان" الإماراتية "ما حدث هو عملية إعادة انتشار للقوات الإماراتية في اليمن، من أجل دعم المسار السياسي".

وتابع: "كما أن سحب القوات الإماراتية كان لإفساح المجال للقوات اليمنية، لأخذ دورها في عدد من المناطق المحررة".

ومضى "الإمارات تعمل في اليمن، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".