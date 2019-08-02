الكمارك تضبط أدوية بصحبة مسافر أجنبي في مطار البصرة

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، عن ضبط أدوية بصحبة مسافر أجنبي في مطار محافظة البصرة. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط كمية ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية في صالات المسافرين بالتعاون مع الجهات الساندة في كمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد".



وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".



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