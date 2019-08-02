القبض على شخص بحوزته مخدرات جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم القبض على شخص بحوزته كمية من الحبوب المخدرة واكياس بداخلها مادة الكرستال ضمن منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أنه "تم اعتقاله وتسليمه الى الجهات المختصة لغرض إجراء اللازم".

