قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الجمعة، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد.
وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 5 تموز وحتى الـثالث من شهر آب الجاري. وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.
وفي وقت سابق، بدأت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة في تونس فتح باب الترشح للانتخابات والتي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتستمر لثمانية أيام، وسط توقعات بجولة ثانية في ظلّ تعدد الترشحات.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حالة الطوارئ في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.