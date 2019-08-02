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إعلان حالة الطوارئ في تونس

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قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الجمعة، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد.
وذكرت وسائل إعلام تونسية، ان "الرئيس المؤقت للبلاد محمد الناصر قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 آب وحتى الـثاني من شهر أيلول 2019".

وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 5 تموز وحتى الـثالث من شهر آب الجاري. وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.

وفي وقت سابق، بدأت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة في تونس فتح باب الترشح للانتخابات والتي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتستمر لثمانية أيام، وسط توقعات بجولة ثانية في ظلّ تعدد الترشحات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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