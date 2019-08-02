مكتب السيستاني: الاثنين بعد المقبل اول ايام عيد الاضحى

وقال المكتب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "يوم غدٍ السبت الموافق ( ٣ / ٨ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة".

وبذلك يكون يوم الاثنين بعد المقبل الذي يصادف الـ12 من شهر آب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك.