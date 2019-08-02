اعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الجمعة، ان يوم غد السبت هو اول ايام شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الاثنين بعد المقبل اول ايام عيد الاضحى المبارك.
وقال المكتب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "يوم غدٍ السبت الموافق ( ٣ / ٨ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤٠ للهجرة".
وبذلك يكون يوم الاثنين بعد المقبل الذي يصادف الـ12 من شهر آب الحالي اول ايام عيد الاضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب السيستاني: الاثنين بعد المقبل اول ايام عيد الاضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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