ألمانيا تعلن ضبط أكبر كمية من المخدرات في هامبورغ الساحلية

أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة، ضبط أكبر كمية من "الكوكايين" في البلاد تزن أربعة أطنان ونصف، وبقيمة نحو مليار يورو (1.11 مليار دولار)، في مدينة هامبورغ الساحلية.
وذكر مكتب "الجمارك" في هامبورغ، انه "فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين جاءت من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب في بلجيكا".
وأضاف أن "وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط".
وأوضح المكتب، أن "هذه الكمية الهائلة تمثل أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ألمانيا"، مؤكداً "إتلاف المخدرات المصادرة".
وأضاف أن "وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا، لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة كوكايين مضغوط".
وأوضح المكتب، أن "هذه الكمية الهائلة تمثل أكبر عملية منفردة من هذا النوع في ألمانيا"، مؤكداً "إتلاف المخدرات المصادرة".
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