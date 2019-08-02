الخارجية تكشف عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر ببغداد

كشفت وزارة الخارجية، الجمعة، عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد، فيما سيناقش مكافحة الإرهاب والاستثمار ودعم العراق في إعادة الإعمار. وقال المتحدث بإسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اجتماعا ثلاثيّا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سينعقد في بغداد بوزارة الخارجيّة يوم الاحد المقبل الموافد الرابع من اب الحالي".



واضاف الصحاف، أن "المُجتمِعين سيناقشون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار".



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