قيادي في بابليون يعلن قرب جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي

أعلن القيادي في حركة بابليون ظافر لويس، الجمعة، عن قرب جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي من البلاد. وقال لويس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم جميع تواقيع لطرد السفير الأميركي وسحب السفير العراقي من واشنطن". وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت على خلفية اداراج الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني على لائحة الإرهاب".



وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن بتاريخ (18 تموز 2019)، فرض عقوبات على اثنين من قادة الحشد الشعبي، من ضمنهم ريان الكلداني ومحافظي نينوى وصلاح الدين السابقين. وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد أعلن بتاريخ (18 تموز 2019)، فرض عقوبات على اثنين من قادة الحشد الشعبي، من ضمنهم ريان الكلداني ومحافظي نينوى وصلاح الدين السابقين.

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