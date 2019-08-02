اعتقال خمسة اشخاص على خلفية 'دكًة عشائرية' في الدورة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة تطورت الى دكة عشائرية ضمن شارع ٦٠ في منطقة الدورة جنوبي بغداد واستخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نجدة بغداد/ قاطع الدورة تدخلت على الفور وقامت باعتقال ٥ اشخاص من الطرفين وضبط عجلات واسلحة مختلفة".

