ممثلة لبنانية تدعو إلى 'حرق الفلسطينيين' في أفران هتلر

أثارت ممثلة لبنانية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى حرق الفلسطينيين في "أفران هتلر" إثر احتجاجاتهم على قرارات وزارة العمل اللبنانية.
وذكرت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو على "تويتر"، أن "تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود".
من جانبهم، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "تغريدة قيقانو عنصرية، فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية وتعبر عن وجهة نظره"ا.
وكان اللاجئون السوريون والفلسطينيون، تظاهروا في الآونة الأخيرة احتجاجا على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.
من جانبهم، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "تغريدة قيقانو عنصرية، فيما اعتبرها آخرون واقعية وعفوية وتعبر عن وجهة نظره"ا.
وكان اللاجئون السوريون والفلسطينيون، تظاهروا في الآونة الأخيرة احتجاجا على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، وهو ما اعتبروه استهدافا لهم.
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