الرياضة النيابية: منتخب العراق ببناء الاجسام حقق انجازا كبيرا في الصين ونثني على العزاوي

رياضة 2019-08-02 | 15:57 1,211 مشاهدة هنأت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الجمعة، بفوز منتخب العراق لبناء الاجسام بحصوله على 14 ميدالية مختلفة في بطولة اسيا التي جرت في الصين، مبينة ان هذه الانجازات تحققت بدون دعم أو اهتمام حكومي يذكر. وقالت اللجنة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نهنئ اتحاد بناء الاجسام بأنجازهم الكبير الذي تحقق في بطولة كمال الأجسام التي جرت مؤخراً في مدينة هاربن الصينية وأستطاع الفريق العراقي من أحراز ٣ مداليات ذهبية و١١ مدالية مختلفة في جميع الأوزان".



واضافت اللجنة، أن "رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي خص أسرة بناء الأجسام بالتهنئة بفوز البطل مشتاق العزاوي وحصوله على الوسام الذهبي بوزن ماستر فوق ٩٠ كيلو ونيله لقب بطل الأبطال على جميع أوزان الماستر ( كارت الأحتراف ) في البطولة ذاتها"، مبينا ان "هذه الانجازات تحققت بدون دعم أو اهتمام حكومي يذكر". المحرر: حيدر مجيد

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