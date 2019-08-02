محافظ كربلاء يعلن تخصيص أرض بمساحة سبعة دونم لاستخدامها كملعب متعدد الاستخدامات

أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، عن تخصيص أرض بمساحة سبعة دونم لاستخدامها كملعب متعدد الاستخدامات مجاور لملعب كربلاء الدولي.



وأضاف أن "الملعب سيكون بدعم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد النجاح الذي حققه حفل افتتاح بطولة غرب اسيا وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي اوضح هذا النجاح خلال الاتصال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ومع ممثل الاتحاد العراقي لكرة القدم في كربلاء يحيى كريم". وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم تخصيص قطعة ارض بمساحة ٧ دونم مجاورة لملعب كربلاء الدولي لتكون اضافة جديدة الى المنشآت الرياضية في المحافظة والتي ستكون ملعب مجاور الى ملعب كربلاء الدولي سيكون متعدد الاستخدامات كالتدريب واستقبال الوفود الرياضية وغيرها من الاستخدامات بما تقتضي الحاجة له خلال البطولات الدولية التي ستجري في المستقبل".وأضاف أن "الملعب سيكون بدعم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد النجاح الذي حققه حفل افتتاح بطولة غرب اسيا وبمراقبة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الذي اوضح هذا النجاح خلال الاتصال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ومع ممثل الاتحاد العراقي لكرة القدم في كربلاء يحيى كريم". واوضح محافظ كربلاء، أن "هذا النجاح جاء من خلال نتيجة الوعي الكامل والانضباط المسؤول للجماهير العراقية عموما والكربلائية خصوصاً من خلال التشجيع النظيف وعدم الاخلال بالامن وكذلك التنظيم العال للبطولة كتهيئة الطرق والملعب ايضاً".





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