مسلحون يسلبون شخصا 12 الف دولار جنوب غربي بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مسلحين سلبوا شخصا 12 الف دولار جنوب غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة اشخاص مسلحين اقدموا، اليوم، على تسليب شخص مبلغ قدره ١٢ الف دولار امريكي بعد اصابته بطلق ناري بمنطقة الساق ضمن حي الري في منطقة البياع جنوب غربي بغداد".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت المصاب الى مستشفى قريب وشنت حملة بحث عن المسلحين".



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