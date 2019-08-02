موسكو: نأسف لتضحية واشنطن بالعلاقات الروسية وفرض عقوبات جديدة بسبب قضية 'سكريبال'

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عن أسفها لتضحية أميركا بالعلاقات مع روسيا الاتحادية بعد فرضها حزمة جديدة من العقوبات على خلفية قضية سكريبال.

ونفى نائب وزارة الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقاتلة متلفزة، "عما إذا كانت موسكو قد تفاجأت بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على خلفية قضية سكريبال"، مبيناً: "نتابع هذا منذ العام الماضي، عندما تم تطبيق حزمة العقوبات هذه للمرة الأولى، وإدارة ترامب تفرض بانتظام عقوبات وتدابير تقييدية ضد روسيا".



وأضاف ريابكوف: "أعتقد أن هذا جزء من الظروف السياسية الداخلية. إنه لأمر محزن أن يتم التضحية ببقايا ما يسمى بالشراكة الروسية الأمريكية بسبب مطالب أولئك الذين يستخدمون العلاقات مع روسيا كأداة للنضال السياسي الداخلي في الولايات المتحدة.

