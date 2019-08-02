اعتقال سارقة اجنبية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال سارقة اجنبية وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية القت القبض على سارقة كينية الجنسة ضمن شارع العرصات منطقة الكرادة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المعتقلة "قامت بسرقة منزل وعدد من الاماكن التي عملت بها"، مبينا أنه "تم تسليمها الى مكتب اجرام المنصور".
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