اليوم.. المنتخب الوطني يواجه فلسطين للانفراد بصدارة مجموعته بغرب آسيا

ويأمل منتخب اسود الرافدين في تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة، بعدما تغلب في مباراته الاولى على لبنان بهدف حسين علي، من اجل الانفراد بصدراة المجموعة.

الامر نفسه ينطبق على منتخب "الفدائي" الفلسطيني، فهو الاخر تغلب على نظيره اليمني في المباراة الاولى بهدف ياسر حمد.

