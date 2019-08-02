اليوم.. المنتخب الوطني يواجه فلسطين للانفراد بصدارة مجموعته بغرب آسيا

2019-08-02 | 12:50
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يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الفلسطيني، مساء اليوم، على ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
ويأمل منتخب اسود الرافدين في تحقيق الفوز الثاني له بالبطولة، بعدما تغلب في مباراته الاولى على لبنان بهدف حسين علي، من اجل الانفراد بصدراة المجموعة.
الامر نفسه ينطبق على منتخب "الفدائي" الفلسطيني، فهو الاخر تغلب على نظيره اليمني في المباراة الاولى بهدف ياسر حمد.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة "العراقية الرياضية" الناقل الحصري للبطولة.
الامر نفسه ينطبق على منتخب "الفدائي" الفلسطيني، فهو الاخر تغلب على نظيره اليمني في المباراة الاولى بهدف ياسر حمد.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة "العراقية الرياضية" الناقل الحصري للبطولة.
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