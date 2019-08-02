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القبض على ثلاثة اشخاص سرقوا قاصات مرور نينوى خلال سيطرة داعش

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص سرقوا أربع قاصات من مديرية مرور محافظة نينوى، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المحافظة.
وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة، تمكن من القاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة اربعة قاصات تعود لمديرية مرور نينوى خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

وأضاف، أنه "بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، تم مداهمة احد المحلات في منطقة حي الخضراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل والذي يعود لاحد المتهمين، وقد ضبطت القاصات الاربعة وفتحها بواسطة خبير وعثر بداخلها على قوالب صنع ارقام لوحات عجلات اصلية من (رقم صفر الى رقم ٩) وكذلك تم العثور على قوالب لوحات عجلات حكومية (انشائية وزراعية)".

وأوضح أنه "تم العثور ايضا على عدد كبير من فسفور العجلات وحاسبة مع اقراص تحتوي على جميع قاعدة بيانات مديرية مرور نينوى"، مؤكدا أنه "تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من الجانب الايسر لمدينة الموصل."


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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