القبض على ثلاثة اشخاص سرقوا قاصات مرور نينوى خلال سيطرة داعش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص سرقوا أربع قاصات من مديرية مرور محافظة نينوى، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المحافظة.
وأضاف، أنه "بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، تم مداهمة احد المحلات في منطقة حي الخضراء في الجانب الايسر لمدينة الموصل والذي يعود لاحد المتهمين، وقد ضبطت القاصات الاربعة وفتحها بواسطة خبير وعثر بداخلها على قوالب صنع ارقام لوحات عجلات اصلية من (رقم صفر الى رقم ٩) وكذلك تم العثور على قوالب لوحات عجلات حكومية (انشائية وزراعية)".
وأوضح أنه "تم العثور ايضا على عدد كبير من فسفور العجلات وحاسبة مع اقراص تحتوي على جميع قاعدة بيانات مديرية مرور نينوى"، مؤكدا أنه "تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من الجانب الايسر لمدينة الموصل."
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