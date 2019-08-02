اعلنت دائرة التفتيش بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على صاحب مختبر غير مجاز في حي الجامعة ببغداد
وقالت في بيان، إنه "بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تم اغلاق مختبر غير مجاز في حي الجامعة ببغداد".
وأوضحت ان "الفريق المشترك تحفظ على الادوية والاجهزة والمستلزمات المختبرية والموجودات وتم القاء القبض على صاحب المختبر وفق امر قضائي".
ودعت شعبة الاعلام والعلاقات العامة في دائرة تفتيش وزارة الصحة المواطنين لأن "لايترددوا بالابلاغ عن المخالفات في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على ارقام هواتف شكاوي المواطنين".
وأوضحت ان "الفريق المشترك تحفظ على الادوية والاجهزة والمستلزمات المختبرية والموجودات وتم القاء القبض على صاحب المختبر وفق امر قضائي".
ودعت شعبة الاعلام والعلاقات العامة في دائرة تفتيش وزارة الصحة المواطنين لأن "لايترددوا بالابلاغ عن المخالفات في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على ارقام هواتف شكاوي المواطنين".
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