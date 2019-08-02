وفد المنتخب البحريني يصل مطار اربيل

رياضة 2019-08-02 | 12:14 1,161 مشاهدة وصل، قبل قليل، وفد المنتخب البحريني لكرة القدم، الى مدينة اربيل، من اجل المشاركة في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا. وسيلعب "الاحمر" البحريني في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات السعودية والاردن والكويت، حيث ستقام مباريات المجموعة على ملعب فرانسوا حريري في اربيل. وتنطلق مواجهات المجموعة يوم الاحد المقبل، حيث يواجه المنتخب البحريني نظيره الاردني في المباراة الاولى، فيما سيلاقي المنتخب السعودي نظيره الكويتي في المباراة الثانية.



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