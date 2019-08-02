دعا ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الجهات المعنية الى معالجة حوادث السير، مشددا على دوائر المرور العامة بالاهتمام باجراءات سلامة المواطنين.
وتابع، أن "عدد الوفياة نتيجة الحوادث يقارب وفياة الامراض الخطير، فهذه قائمة جديدة الى قائمة الارامل، بسبب ما تسمى بطرق الموت بعضها والآخر انعدام الالتزام بشروط الامان"، منوها الى أن "البعض يحتاج الى الاهتمام الكافي، فعلى الجهات المعنية من وزارات ومجالس محافظات الاهتمام ووضع ذلك الموضوع نصب اعيونهم، فليس سهلا ان يذهب قرابة الالف كل سنة".
واشار الى أن "مدة طويلة مضت ولم يحصل تحسن بهذه الطريق التي تتسبب بموت الاف المواطنين، كما أن هناك الكثير من اجراءات السلامة نحن لا نهتم بها ولانعير اي اهمية لها"، مشددا على "دوائر المرور أن تهتم في اجراءات السلامة الخاصة بالمواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل المرجعية يدعو الى الاهتمام في معالجة حوادث السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.