ممثل المرجعية يحذر من التدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي

حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، من التدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي وفقا "لاهواء البعض"، ملمحا الى وجود تدخل في المناهج والزمالات الدراسية. وقال عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، "لا بد من الاهتمام الجاد بتزايد حملة الشهادة العليا لاسميا فيما يخص حقلي الصناعة والزراعة"، داعيا الى "وضع برامج من قبل الجهات المختصة لترغيب الطلبة في الاختصاصات التي يحتاجها البلد والترويج لها".



وأضاف عبد المهدي، أن "من المهم ان لا يسمح بالتدخل في مفاصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لاهواء البعض، لاسيما فيما يخص البعثات والزمالات الدراسية، وايضا اختيار المناهج".

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