ممثل المرجعية يعرض توصيات مهمة للحد من معاناة اصحاب الشهادات

عرض ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، توصيات للحد من معاناة اصحاب الشهادات العليا والخريجين والوضع الاقتصادي في العراق، مشيرا الى أن اصحاب الشهادات العليا هم "نخبة المجتمع ويستحقون الاهتمام".
وتابع أن "بعد هذه الجهود وما صاحبها من جهود رافقتهم ورافقتنا اذا بهم يجدون انفسهم قد ضيعت جهودهم وخيبت امالهم وطموحاتهم وهم يطمحون شيئا"، مبينا أن "الآلاف من هؤلاء يجدون انفسهم بلا عمل، وهناك من يقول ان القدرات الوظيفية لا تكفي لا تستوعب لكل هؤلاء ان الوضع المالي لا يساعد".
ووجه الكربلائي توصيات بهذا الشأن قال فيها، يجب أن تبذل الحكومة والجهات المعنية جهود كافية وحلول تتناسب مع الواقع العراقي والوضع المالي، اضافة الى تفعيل القطاع الخاص"، لافتا الى أن "تفعيل القطاع الخاص لا يعفي الحكومة من التزاماتهم تجاههم".
وأكد الكربلائي على "ضرورة وضع برنامج للاختصاصات العلمية التي يحتاجها البلد، فلا بد من اهتمام جاد بتزايد حملة الشهادة العليا، لاسميا فيما يخص حقلي الصناعة والزراعة".
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