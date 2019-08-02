مقتل وفقدان العشرات بغرق سفينة في إندونيسيا

أدى غرق سفينة صيد في إندونيسيا اليوم الجمعة، إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 31 كانوا على متنها.
ونقلت تقارير إعلامية عن وكالة البحث والإنقاذ في البلاد قولها، إن سفينة صيد إندونيسية غرقت في مياه إقليم كاليمانتان الجنوبي بجزيرة بورنيو، ولا يزال 31 شخصا في عداد المفقودين.
ورجحت الوكالة أنه كان على متن السفينة المنكوبة 37 شخصا، مشيرة إلى أنه تم العثور على 4 جثث، وإغاثة اثنين من بحارتها.
ورجحت الوكالة أنه كان على متن السفينة المنكوبة 37 شخصا، مشيرة إلى أنه تم العثور على 4 جثث، وإغاثة اثنين من بحارتها.
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