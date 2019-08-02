اربيل تستعد لاستقبال منتخبات غرب آسيا

2019-08-02 | 11:27
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تستعد مدينة اربيل، لاستقبال منتخبات بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا بكرة القدم، حيث من المرمل ان تصل منتخبات المجموعة الثانية تباعاً اليوم الجمعة.
واوضح أنه "وخلال الزيارة الميدانية، أشاد مسعود بمستوى التنفيذ للأعمال الجارية في الملعب والتي تنفذ بوتيرة عالية"، مشيرا إلى أن "المنتخبات المشاركة ستصل إلى اربيل اليوم الجمعة".
من جانبه، ذكر الاسدي أن "جميع التحضيرات قد اكتملت، واربيل باتت جاهزة لاستقبال المنتخبات العربية الشقيقة"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى هو نجاح العراق تنظيميا وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".
في السياق نفسه، قال حسين سعيد رئيس اللجنة المشرفة لبطولة غرب آسيا، "ادعو العراقيين إلى التكاتف كلا من موقعه في سبيل إنجاح البطولة التي تعتبر اختبارا حقيقيا لقدرات العراق في تنظيم البطولات"، لافتا إلى أن "العراق قادر على إثبات جدارته في التنظيم طبقا لما موجود في الدول المتقدمة الأخرى".
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