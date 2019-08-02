اربيل تستعد لاستقبال منتخبات غرب آسيا

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن ا"رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الملا "عبد الخالق مسعود، اطلع رفقة علي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل، وحسين سعيد، رئيس اللجنة المشرفة لاتحاد غرب آسيا، على سير الأعمال الجارية في ملعب فرانسوا حريري الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية، التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل".واوضح أنه "وخلال الزيارة الميدانية، أشاد مسعود بمستوى التنفيذ للأعمال الجارية في الملعب والتي تنفذ بوتيرة عالية"، مشيرا إلى أن "المنتخبات المشاركة ستصل إلى اربيل اليوم الجمعة".

من جانبه، ذكر الاسدي أن "جميع التحضيرات قد اكتملت، واربيل باتت جاهزة لاستقبال المنتخبات العربية الشقيقة"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى هو نجاح العراق تنظيميا وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".

في السياق نفسه، قال حسين سعيد رئيس اللجنة المشرفة لبطولة غرب آسيا، "ادعو العراقيين إلى التكاتف كلا من موقعه في سبيل إنجاح البطولة التي تعتبر اختبارا حقيقيا لقدرات العراق في تنظيم البطولات"، لافتا إلى أن "العراق قادر على إثبات جدارته في التنظيم طبقا لما موجود في الدول المتقدمة الأخرى".